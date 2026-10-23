Un hombre al que dos “naranjitas” ilegales lo atacaron cuando intentaron cobrarle el estacionamiento en la vía pública en la provincia de Córdoba los enfrentó a cintazos y logró que fueran detenidos, medida que rige por Ley.

El episodio ocurrió en el barrio Güemes, donde un hombre fue agredido tras negarse a pagarles a los cuidacoches ilegales por estacionar su vehículo en la calle.

A través de las cámaras del 911, los operadores observaron a dos sujetos que atacaban a la víctima con palos y una piedra, mientras que el conductor intentaba defenderse con su cinturón.

A LOS CINTAZOS🟠 Un hombre se defendió en Córdoba luego de negarse a pagar el estacionamiento a dos naranjitas ilegales. El video con la batalla en plena calle. Gentileza Policía de Córdoba https://t.co/t7Jm0etUPx — Vía País (@ViaBsAscomar) October 23, 2026

Ante lo sucedido, se desplegó un operativo que permitió localizar y detener a ambos sospechosos. Además, se secuestraron dos varillas y una piedra, las cuales fueron utilizadas para atacar al hombre.

Por su parte, el damnificado fue trasladado al Hospital Misericordia para recibir atención médica.

Normativa vigente

La Provincia de Córdoba sancionó en abril de este año la Ley N°11.117, que introduce modificaciones al Código de Convivencia Ciudadana con el objetivo de ordenar el uso del espacio público y fortalecer las herramientas de control frente a conductas que afectan la convivencia urbana.

Se establecen sanciones para quienes, sin autorización del Municipio correspondiente, exijan o impongan el pago por el cuidado de vehículos en la vía pública o en espacios de acceso público.

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Las penalidades incluyen hasta seis días de trabajo comunitario, multas de hasta 50 Unidades de Multa o arresto de hasta seis días.

A su vez, se establece que las sanciones se agravan cuando la conducta se realiza en grupo, con participación de menores, en eventos masivos o en zonas sensibles como hospitales, establecimientos educativos o áreas de alta circulación.

Asimismo, se incorporan sanciones para quienes, contando con habilitación, incumplan las condiciones establecidas para el desarrollo de la actividad.