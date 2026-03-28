Un control realizado por la Policía Caminera de Córdoba durante la madrugada del jueves, en el marco de la búsqueda de José Allende, de 26 años, quien había desaparecido el domingo 22 de marzo en Mina Clavero y cuyo cuerpo fue hallado este viernes en un balneario de la ciudad, derivó en un hallazgo inesperado sobre la ruta provincial E-55, a la altura del kilómetro 4.

Los efectivos detuvieron alrededor de las 20:20 un Toyota Corona blanco en el que viajaban cinco personas. Sin embargo, durante la inspección del automóvil, descubrieron algo fuera de lo común: al abrir el baúl, encontraron a un hombre escondido dentro del compartimento trasero.

La sorprendente respuesta

El video registrado por la Policía muestra el momento en que el individuo, vestido con pantalón gris y camiseta clara, sale del baúl por sus propios medios. Cuando uno de los agentes le preguntó con ironía si “estaba cómodo”, respondió simplemente: “Estaba durmiendo”.

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Ante la situación, los agentes advirtieron al hombre sobre los peligros de viajar de esa manera: “Si se dan vuelta, va a dormir para siempre”, señalando los riesgos de asfixia y lesiones graves en caso de vuelco o choque.

El hecho generó asombro por la inusual forma en que alguien intentó evadir el control policial y resalta la importancia de la seguridad y la inspección minuciosa de los vehículos.