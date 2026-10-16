Un hombre que estaba siendo desalojado de una casa en la localidad de Estación Juárez Celman, provincia de Córdoba, se subió al techo y se prendió fuego para evitar que lo sacaran del lugar.

El hecho ocurrió este jueves en una casa ubicada sobre calle Los Eucaliptos al 120, donde efectivos de la Departamental Colón de la Policía y autoridades judiciales se presentaron para llevar a cabo la medida.

En medio del operativo, el hombre de 46 años, que era uno de los ocupantes, se negó a abandonar la propiedad, subió al techo con un bidón de nafta y, en un intento desesperado, se roció con el líquido inflamable y se prendió fuego.

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Ante la gravedad de la situación, los efectivos solicitaron un equipo de emergencias. El hombre fue asistido en el lugar y luego trasladado a un centro de salud, donde constataron que tenía lesiones en varias zonas del cuerpo.

Tras ser evaluado y recibir atención médica, el paciente fue dado de alta, según informaron las autoridades que participaron del procedimiento.

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Como consecuencia del episodio, las autoridades judiciales decidieron suspender el desalojo que estaba previsto para ese día. La medida no pudo concretarse y, hasta el momento, no se comunicaron nuevas disposiciones sobre la continuidad del proceso.