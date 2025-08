El hallazgo del cuerpo de Enrique Ortiz, de 82 años, abrió varias líneas de investigación sobre el motivo del crimen.

En Villa Los Aromos, una localidad situada en el Departamento Santa María, provincia de Córdoba, un estremecedor hallazgo se produjo este miércoles. Un vecino encontró el cuerpo sin vida de Enrique Ortiz, un curandero de 82 años, maniatado y con signos de violencia. El asesinato es investigado por la Fiscalía de Alta Gracia, que centró la pesquisa en el entorno cercano de la víctima en un intento de identificar a los responsables.

El hallazgo ocurrió cerca del mediodía, cuando un vecino ingresó a la casa, ubicada sobre la calle Los Eucaliptos al 700, y descubrió la escena. La vivienda de Ortiz se encontraba completamente desordenada, lo que refuerza la hipótesis de un crimen en ocasión de robo.

La Fiscalía de Alejandro Peralta Otonello intervino en el caso. En el lugar del hecho trabajaron personal de la Departamental Santa María, efectivos de la división de Homicidios y el equipo de seguridad comunal.

Tal como pudieron reconstruir las autoridades, se sabe que la víctima había sido vista en buen estado por sus cercanos en los días previos al asesinato, descartando una situación de vulnerabilidad por cuestiones de salud.

Según informaron, el sobrino de la víctima relató que un vecino encontró la puerta abierta, con la llave colocada por fuera, y que el cuerpo presentaba ataduras en los pies y golpes en el rostro.

Además, mencionó que su tío vivía solo, aunque recientemente habría tenido pareja, y que en los días previos había manifestado su intención de comprar un auto, lo que podría haber motivado el ataque: “No sé si tenían el dato del dinero”, expresó.

“Es como un balde de agua fría que me cayó, que me cuenten que a mi tío lo han matado. Era una persona muy buena, no molestaba a nadie, no se metía con nadie”, afirmó Sergio, sobrino de la víctima.

La Fiscalía de Alta Gracia continúa con los peritajes y mantiene abiertas varias líneas de investigación, analizando cámaras de seguridad del pueblo y tomando testimonios a su entorno más cercano, mientras la comunidad permanece consternada por el violeto hecho.