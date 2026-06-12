Una madre de la localidad de Jesús María, provincia de Córdoba, denunció a una niñera, luego de que viera cómo la mujer golpeó a su hija de tres años por la manera de comer. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en el interior de su vivienda.

''Córdoba'':

Porque sospechaba y grabó a la niñera pegándole a su hija mientras se iba al trabajo, pasó en Jesús Maria pic.twitter.com/ckaQxIx4aB — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) June 12, 2026

Todo ocurrió durante el almuerzo del 1 de junio, cuando la acusada se había quedado al cuidado de la menor y su hermano, de 2 años. En el video que la madre difundió en redes sociales, se vio a la cuidadora retar a la nena cuando comía.

“Comé bien”, le exigió antes de golpearle la mano. Al notar que la menor tardó en volver a tomar el cubierto, la mujer le dio una cachetada y le volvió a insistir para que coma. “Te estoy hablando, comé la galleta”, le indicó para después repetirle la orden a su hermano.

Para ese momento, la menor estaba visiblemente afectada, por lo que demoró varios minutos en recuperar la compostura y tomar nuevamente la cuchara. Mientras tanto, la niñera utiliza su teléfono móvil y sigue presionándola para que continúe comiendo.

Durante un diálogo con El Doce.tv, la madre de los menores contó que la niñera trabajaba con la familia desde febrero y que nunca sospechó de los episodios de violencia. “Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Y ella frente a ellos siempre se mostró amorosa, buena”, explicó.

Sin embargo, la percepción que tenía de la mujer cambió por completo ese día, cuando logró ver en vivo la secuencia durante la pausa que se había tomado en el trabajo. “En primer momento, me quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar”, recordó.

A raíz de la conmoción que el hecho generó en ella, la mujer contó que la tuvieron que llevar a su departamento para que pudiera hacerse cargo de los nenes. Pese al enojo de la situación, reconoció que no actuó desde la violencia y solo le pidió que se retirara de la vivienda.

“Cuando la vi, lo único que le dije fue que se fuera. Ella no entendía nada o se hacía la que no entendía”, consideró la mamá de los menores. Después de haberla echado de la casa, señaló que se presentó en la Unidad Judicial de Jesús María para realizar la denuncia.

Poco después, decidió compartir el video y un mensaje en Facebook con la intención de evitar que la niñera vuelva a estar al cuidado de otros menores. La repercusión que tuvo la filmación generó una ola de repudio y preocupación entre los usuarios.

“No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente. Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos”, manifestó.

De la misma manera, la madre agradeció el apoyo recibido tras la difusión del caso y pidió a otras familias extremar las precauciones al elegir personas para el cuidado de niños. “Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar”, concluyó.