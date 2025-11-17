Las primeras pericias de la Policía de Córdoba indican que el fuego pudo haberse originado por la explosión de una garrafa en la cabina del vehículo.

Una dolorosa tragedia sacudió este fin de semana a la localidad de Ordóñez, en el departamento Unión, tras la muerte de un niño de apenas cuatro años en un incendio.

El menor se encontraba jugando en la parte trasera de un camión Mercedes Benz cuando el vehículo tomó fuego de manera repentina y violenta.

Según se supo a partir del informe preliminar de la Policía de Córdoba, el fuego se habría desatado por una garrafa que habría explotado en la cucheta del camión, provocando un siniestro fatal.

Vecinos y familiares se mostraron profundamente consternados por el hecho, ocurrido en la noche del sábado. Pese a la rápida intervención de personal policial y servicios de emergencia, no fue posible rescatar al pequeño a tiempo, quien falleció a causa de las llamas.

La Justicia ya ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del incendio, buscando esclarecer cómo se desencadenó el fuego dentro del vehículo y si existieron responsabilidades en este trágico desenlace.