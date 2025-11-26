Los restos humanos hallados en la provincia de Córdoba los días 16 y 24 de noviembre corresponden a una mujer de 26 años.

De acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal, los huesos encontrados en una bolsa por un perro y los otros restos descubiertos en un canal corresponden a la víctima, motivo por el que se investiga al presunto autor del crimen.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de Maria Eugenia Pérez Moreno, indicó que los familiares de la damnificada "ya habían sido notificados de la identificación".

Se trata de Camila “China” Merlo, que se encontraba en situación de calle y que no tenía un domicilio fijo. Sus allegados dijeron además que tenía una hija y que se dedicaba a ejercer la prostitución.

(Foto: Gentilezas)

Su entorno cercano aseguró que hacía más de 15 días que no la veían, lo cual encendió todas las alarmas.

El primer hallazgo de restos fue el domingo en una casa de la calle Andalucía al 3100. Una mujer contó que su perro ingresó a la casa con una bolsa cuyo contenido tenía un tamaño y aspecto inusual.

La inspección inicial, realizada junto a su pareja (miembro de la Policía), confirmó que se trataba de un muslo y una pierna.

Puede interesarte

El último hallazgo se produjo cuando integrantes de la Brigada de Investigaciones, la Policía Judicial, la División Canes y el DUAR realizaban tareas de rastrillaje en el sector y hallaron una bolsa de consorcio con más restos.