Un hombre fue detenido en Córdoba acusado de haber asesinado de 34 puñaladas a su madre y las primeras informaciones oficiales indican que el sujeto, que vivía con la víctima, estaría bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia.

El hecho ocurrió en la tarde-noche del jueves en una vivienda de la calle Periodistas Argentinos, en el barrio Lamadrid en Villa María, cuando la Patrulla Preventiva fue alertada por el yerno de la víctima, identificada como Mónica Viviana Salguero, de 62 años, sobre el hallazgo del cuerpo.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial comunicaron que la Fiscalía de Instrucción del Tercer turno de Villa María, a cargo de René Bosio, tras conocer el caso, detuvo a Carlos Daniel Gómez, de 38 años, quien fue imputado del delito de homicidio doblemente agravado por vínculo y por mediar violencia de género en contra de su madre.

El resultado preliminar de la autopsia llevada a cabo por el médico forense de Policía Judicial reveló que Salguero “presentaba aproximadamente treinta y cuatro heridas punzocortantes, de unos cuatro centímetros de profundidad promedio, distribuidas en distintas zonas del cuerpo”.

Entre las lesiones más relevantes se describen dos heridas penetrantes en el tórax y el pulmón, sumado a una lesión que comprometió el pulmón y el corazón.

“Estas lesiones produjeron un hematoma torácico extenso y shock hipovolémico, determinando como causa eficiente de la muerte las múltiples heridas de arma blanca”, remarcaron.

Las autoridades explicaron que la detención del imputado fue “resultado de una minuciosa y rápida investigación en la que se determinó que Gómez, quien convivía con su madre, estaría bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia”.

Durante las pericias en el interior de la vivienda se procedió al secuestro del arma homicidio, un cuchillo tipo “tramontina”, manchado con sangre, como así también de otro cuchillo que habría sido utilizado por la victima para intentar defenderse.

“Como complemento de las tareas ordenadas por la fiscalía se instruyó al personal policial para que procedan a relevar las cámaras públicas y privadas existentes en las cercanías del lugar, realizar una encuesta vecinal, como así también la identificación de testigos y familiares, los que fueron trasladados a la Unidad judicial para prestar declaración testimonial”, añadieron al informe del MPF.