Un violento episodio sacudió esta mañana al barrio Parque República, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Un hombre de 76 años fue atacado por dos perros mestizos que, según informaron fuentes policiales, pertenecen a un vecino del lugar.

El hecho ocurrió en pasaje Llanquelen al 5400, cuando, por razones que aún se investigan, los animales se escaparon de su vivienda y embistieron a la víctima, provocándole mordeduras en brazos, piernas, rostro y zona genital.

De inmediato, efectivos de la Policía de Córdoba y un servicio de emergencias acudieron al lugar. El hombre fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde los médicos constataron múltiples traumatismos y dispusieron su internación para recibir atención especializada.

Los investigadores trabajan para determinar cómo se produjo el escape de los animales y si hubo negligencia por parte del propietario. Los vecinos, en tanto, expresaron preocupación y pidieron mayor control sobre perros potencialmente peligrosos en la zona.

El hecho reaviva el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos ataques en espacios públicos.