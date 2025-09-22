La Policía de Córdoba rescató a un hombre que quedó atrapado adentro de un camión de basura. El hombre vive en la calle. La noche anterior se había refugiado de la lluvia dentro de un contenedor. Y se quedó dormido. Lo salvaron cuando estaba a punto de morir aplastado por la compactadora.

El hecho ocurrió este sábado por la mañana en el barrio Nueva Córdoba de la capital, mientras los operarios de la empresa de residuos LAM hacían sus tareas de recolección habituales.

Según le dijeron fuentes policiales a La Voz del Interior, Walter Gabriel Banegas (35) se había guarecido en un contenedor de basura la noche anterior, en medio de las lluvias y bajas temperaturas que afectaron a la región.

El hombre estaba durmiendo cuando los operarios, sin darse cuenta, levantaron el contenedor y vaciaron su contenido dentro del camión, que inició automáticamente el ciclo de compactación.

El vehículo hizo unas tres cuadras por la Avenida Vélez Sarsfield con el hombre atrapado en la caja, hasta que los operarios y la gente que caminaba por la calle empezaron a escuchar gritos desesperados desde el interior. Los operarios detuvieron el ciclo y descubrieron a Banegas, que se salvó de morir aplastado.

RESCATARON A UN HOMBRE QUE QUEDÓ ATRAPADO EN UN CAMIÓN DE BASURA



Walter Gabriel Banegas, de 35 años y en situación de calle, se refugió en un contenedor por la lluvia y fue levantado por un camión de residuos en Nueva Córdoba; lo salvaron antes de morir aplastado y está… pic.twitter.com/44HrLHhegv — Clarín (@clarincom) September 21, 2025

El hombre fue sacado de la caja en una tabla de inmovilización espinal. El operativo policial implicó un corte parcial de la Avenida Vélez Sarsfield para facilitar el trabajo de los rescatistas.

“Se activó un operativo urgente para detener el proceso de compactación y rescatar al hombre que pedía ayuda desde adentro del camión”, le dijo el comisario Claudio Jiménez, Comando de Acción Preventiva (CAP) IV de la Policía de Córdoba, a La Voz del Interior.

El operativo de rescate movilizó a personal de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y una ambulancia del servicio 107 que asistió al hombre en el lugar.

Puede interesarte

Banegas fue traslado al Hospital Misericordia de la capital cordobesa, donde fue diagnosticado con politraumatismos y fracturas múltiples en miembros superiores e inferiores, según el parte médico oficial. A pesar de las lesiones, su vida no corre riesgo.

La Policía advirtió que no se trata de un caso aislado y que detectaron en varias oportunidades a personas en situación de calle que buscan refugiarse del frío.