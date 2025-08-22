La víctima tenía 24 años. Según las primeras pericias, el conductor no pudo evitar el impacto y cuando se dio cuenta de que había embestido a una persona, frenó y bajó del vehículo para asistirla.

Un lamentable accidente ocurrió durante la madruga de este jueves en la provincia de Córdoba. Un joven de 24 años bajó de un colectivo interurbano, quiso cruzar la ruta y murió tras ser atropellado por un auto.

El dramático suceso ocurrió cerca de la 1 de la madrugada en la ruta provincial 10, a la altura del ingreso a General Levalle, un pueblo ubicado en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, al sur de la provincia.

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce, el joven se bajó del micro y caminó por el asfalto para cruzar al otro lado. En ese momento, un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 31 años, lo atropelló.

El conductor no pudo evitar el impacto y cuando se dio cuenta de que había embestido a una persona, frenó y bajó del auto para asistirlo. Se quedó con él hasta que llegaron las autoridades.

Minutos después, personal policial llegó y constató que el joven no había sobrevivido al violento choque. Lamentablemente, no llegó a recibir asistencia médica del personal de emergencias y murió en el lugar.

El conductor del auto permaneció en la escena y quedó a disposición de las autoridades. Luego, fue sometido a las pericias correspondientes para determinar el estado en el que se encontraba cuando ocurrió el accidente.

Mientras tanto, la Fiscalía que intervino en el caso ordenó el secuestro del auto para realizar un análisis. La Justicia inició una investigación para averiguar las circunstancias que derivaron en el choque fatal.