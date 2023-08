Ocurrió en un encuentro disputado de Villa Carlos Paz, por la Liga de Ischilín.

La jugada empieza en la mitad de la cancha y está siendo filmada por uno de los espectadores que mira el partido. El desarrollo normal del encuentro de fútbol amateur se repente se ve interrumpido por un acto de violencia extrema: un jugador, que iba a ser sancionado por una falta, noquea de un cabezazo al árbitro.

La cancha, un potrero, todo de tierra y sin césped. Fue este domingo en San Francisco del Chañar, durante un partido entre el equipo local, La Franciscana, y Peñarol de Chuña, por la Liga de Ischilín.

Puede interesarte

Iban 41 minutos del segundo tiempo y los dueños de casa ganaban 1 a 0. Alrededor, un alambrado y un puñado de espectadores y autos estacionados contra la línea lateral. Lejos del glamour de las ligas top del mundo, pero filmado con celulares como cualquier final de Champions League o Copa Libertadores.

Así se registró el momento en el que el 11 visitante, Pablo Contreras, según reporta La Voz del Interior, reclamó una supuesta falta en su contra. Carlos Saire, el árbitro, quedó de frente a él y sin mediar palabra o empujón amenazante, cayó al suelo víctima de un cabezazo contra su rostro.

En declaraciones a Radio Comunitaria La Plaza, Saire dio detalles sobre su estado de salud luego de la brutal agresión.

“Estuve muy mareado, perdí el conocimiento. Me hicieron atención en Chañar y me llevaron a (San José de la) Dormida para unas placas. Aparentemente está todo bien. Me cortó el labio por dentro y por fuera”, reveló.

Puede interesarte

Contreras resultó demorado por la policía local cuando se retiraba del escenario futbolístico devenido en ring de combate.

Sus compañeros respaldaron su reacción al contar que Saire lo había insultado, lo cual fue desmentido por el agredido. “En ningún momento insulté al jugador. En la expulsión me pide una falta y cuando giro, él me insulta. Me vuelvo para expulsarlo y me mete el cabezazo”.

Por su parte, el relator y periodista Lucas Cornejo contó que el partido “estaba tranquilo” y que la agresión ocurrió fuera de contexto.