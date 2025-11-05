Un megaoperativo tuvo lugar en la provincia de Córdoba donde se realizaron más de 30 allanamientos y se lograron 19 detenciones en el marco de causas por narcotráfico.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarrolló este miércoles 30 allanamientos simultáneos en los barrios Villa Boedo, Villa Los Tingados, Renacimiento, Colonia Lola y San Jorge de la ciudad de Córdoba y en dos celdas de la cárcel de Bouwer.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que se logró desbaratar a una organización narcocriminal compuesta por 19 personas, en su mayoría familiares.

Además, se pudo secuestrar cocaína, marihuana, armas de fuego, vehículos y elementos relacionados a la causa.