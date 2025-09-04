Un hombre fue detenido en pleno centro de la ciudad de Córdoba luego de agredir a una pasajera dentro de un colectivo urbano de la empresa Coniferal. La mujer tuvo que ser asistida por un servicio de emergencias.

La violenta escena ocurrió este miércoles por la tarde dentro de una unidad que circulaba por avenida Colón, en pleno centro de la capital. Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando otros pasajeros le negaron un boleto al agresor, lo que desencadenó disturbios y un clima de tensión en el colectivo.

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En medio de esa situación, el sujeto golpeó con una trompada en el rostro a una pasajera, que resultó herida y tuvo que ser atendida por personal médico en el lugar.

Una mujer policía que viajaba entre los pasajeros advirtió el ataque y logró reducir al agresor de inmediato. El hombre fue aprehendido en la propia unidad y posteriormente trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.