Un niño de dos años fue brutalmente atacado por un perro en Villa Caeiro, ubicado en el Valle de Punilla, en la tarde de este martes.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños de Córdoba, donde actualmente se encuentra internado en cuidados intermedios, estable y con pronóstico reservado.

El primer diagnóstico señaló que el menor muestra un traumatismo de cráneo severo con heridas compatibles con mordedura de perro.

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Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del ataque. El perro sería de raza dogo y pertenecería a la familia del menor.