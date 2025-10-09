Una joven de 21 años resultó herida con múltiples cortes tras un ataque a cuchillazos ocurrido la mañana de ayer en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, después de una discusión en la vía pública.

La agresión sucedió aproximadamente a las 11:15 en la calle Azcuénaga al 200, una zona residencial de la mencionada localidad, según informaron.

El incidente involucró a dos mujeres que, tras una fuerte discusión, dejaron atrás cualquier instancia verbal. Testimonios recolectados por el medio detallaron que el conflicto escaló en cuestión de minutos hasta que una de ellas extrajo un cuchillo y atacó varias veces a la otra.

En consecuencia, la mujer quedó tendida en el suelo con múltiples heridas de arma blanca. Profesionales médicos acudieron de inmediato y, tras estabilizarla, determinaron el urgente traslado al Hospital Pasteur, donde actualmente permanece bajo terapia intensiva. Presenta heridas en el cráneo, región torácica y abdomen, lesiones que requirieron intervenciones quirúrgicas de urgencia para contener el sangrado y evitar complicaciones.

Según los primeros relevamientos, la agresora huyó corriendo del lugar apenas consumado el hecho. Vestía ropa deportiva clara y se perdió de vista rumbo a zonas aledañas, lo que desató un operativo de búsqueda implementado por la policía local.

Para dar con su paradero, las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en comercios y viviendas para identificar dónde podría encontrarse.