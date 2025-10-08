Una monja fue víctima de un violento asalto este lunes por la tarde en el barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba. Vecinos acudieron a auxiliar a la víctima mientras el ladrón escapaba.

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió minutos antes de las 16, cuando un motochorro la abordó para robarle el bolso, la arrastró por el asfalto y la dejó tendida e inconsciente en la calle. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

El ataque quedó grabado por una cámara de seguridad

En las imágenes se ve a la mujer que camina por la vereda hasta que un delincuente en moto se abalanza sobre ella. Con el vehículo aún en movimiento, el agresor forcejea con la víctima para quitarle el bolso, mientras ella intenta resistirse. En pocos segundos, el ladrón la arrastra con violencia y la hace caer, provocándole un fuerte golpe en la cabeza.

El atacante, vestido con pantalón rojo y gorra, se bajó de la moto, tomó las pertenencias y huyó a toda velocidad, dejando a la mujer inconsciente en el medio de la calle. El video, difundido en redes sociales, generó indignación entre los vecinos y volvió a poner en agenda el reclamo por la inseguridad en la zona.

BRUTAL ASALTO A UNA MONJA I Un motochorro abordó a la mujer para robarle el bolso, la arrastró por el asfalto y la dejó tendida e inconsciente en la calle. Ocurrió en barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba.

Vecinos auxiliaron a la víctima y el ladrón sigue prófugo

Luego del ataque, vecinos salieron de sus casas al escuchar los gritos y el ruido del impacto. En las imágenes se ve cómo la monja intenta mover un brazo antes de recibir ayuda. Minutos más tarde, un servicio de emergencias llegó al lugar y trasladó a la mujer a un centro de salud.

Hasta el momento, el delincuente continúa prófugo y la Policía intenta identificarlo a partir de los registros de las cámaras de seguridad. La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que investiga el hecho como robo agravado por violencia.