El hecho ocurrió en el barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba: La víctima se encontraba barriendo la vereda frente a su domicilio cuando, de un momento a otro, el suelo cedió y cayó en un pozo ciego de varios metros de profundidad.

El episodio generó alarma entre los vecinos, que rápidamente dieron aviso a la Policía. En cuestión de minutos, arribaron al lugar los integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Policía de la Provincia de Córdoba, especializados en este tipo de emergencias.

El suceso fue grabado por los propios efectivos y el video, difundido luego en las redes sociales oficiales, muestra el dramático momento del rescate y la conmoción de los presentes.

Rescate con sogas y equipamiento especial

El operativo de rescate involucró a varios agentes que trabajaron coordinadamente para sacar a la mujer del pozo. Con la ayuda de sogas y elementos de sujeción, los uniformados lograron elevar a la víctima y ponerla a salvo tras varios minutos de maniobras.

Fuentes del caso indicaron que el hueco tenía aproximadamente tres metros de profundidad, lo que hizo aún más compleja la tarea. Una vez rescatada, la mujer fue asistida por personal médico del servicio de emergencias, que la evaluó en el lugar.

Posteriormente, fue trasladada a un sanatorio privado, donde recibió atención por algunos golpes y raspones en la rodilla, producto de la caída, según consignó el portal El Doce.

Vecinos en alerta por el hundimiento

El insólito hecho generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes advirtieron que la vereda presentaba signos de hundimiento desde hacía tiempo, aunque no imaginaban que el terreno podía colapsar de esa manera.

Desde la Policía de Córdoba destacaron la rápida respuesta del equipo del DUAR, que permitió evitar consecuencias más graves. El caso quedó registrado en los informes oficiales como un accidente doméstico por hundimiento del suelo urbano.