Una mujer falleció este jueves a raíz del desplome de un ascensor ubicado en una vivienda de la localidad de General Cabrera, en la provincia de Córdoba. En el accidente también resultó herido su esposo, quien continúa internado.

La víctima, de 63 años, y el hombre de 65, que estaban juntos al momento de la caída, sufrieron heridas de consideración, por lo que debieron ser trasladados a un nosocomio.

El hecho se registró en una casa ubicada sobre la calle Santa Fe al 1400, en el departamento Juárez Celman, al sur de la ciudad donde, según fuentes policiales, el aparato particular habría sufrió un desperfecto mecánico y cayó desde una altura de aproximadamente cuatro metros mientras ambos ocupantes se hallaban en el interior.

Puede interesarte

Tras el accidente, personal policial y equipos de emergencia llegaron al domicilio y asistieron a la pareja, que presentaba lesiones en las extremidades inferiores. Los dos fueron llevados inmediatamente al hospital local y, frente a la gravedad de las lesiones, los derivaron a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Río Cuarto. Allí, los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento de la mujer, mientras que el hombre permanecía internado bajo observación.

Los investigadores de la Unidad Judicial local y de la Policía de Córdoba trabajaron en el lugar del accidente con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el colapso del elevador doméstico y si existió algún factor técnico o de mantenimiento que influyera en el hecho.

Tan solo unas semanas atrás, un ascensor se desplomó desde el séptimo piso de un edificio ubicado en la calle Arévalo 2700, en el barrio porteño de Palermo, durante la madrugada. El incidente ocurrió cerca de la 01:35 y dejó atrapados a nueve jóvenes en el interior de la cabina, seis mujeres y tres varones de entre 17 y 20 años.

Ante la emergencia, un llamado al 911 movilizó a 11 ambulancias y una unidad de triage del SAME, así como a dotaciones de Bomberos de la Ciudad. Los equipos de rescate trabajaron en el lugar para liberar a los ocupantes del ascensor, que resultaron con distintos grados de politraumatismos como consecuencia del impacto sufrido tras la caída.

El personal sanitario brindó asistencia inmediata a las víctimas y confirmó que entre los heridos se encontraba una joven con fractura de fémur, que requirió atención médica especializada. En tanto, el resto de los afectados fueron trasladados a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia, donde recibieron atención y estudios complementarios para evaluar la gravedad de las lesiones.

La intervención de los Bomberos fue fundamental para la evacuación segura de los jóvenes, que quedaron atrapados luego de que la unidad se viniera abajo desde una altura considerable. Las autoridades constataron que la estructura del elevador quedó seriamente dañada, por lo que se preservó la zona para realizar las pericias técnicas correspondientes y determinar el origen del desperfecto.

Puede interesarte

La investigación del incidente quedó a cargo de la comisaría 14 B, bajo la supervisión de la Unidad de Flagrancia Norte, dirigida por el fiscal Federico Brondini.

Solo unos días previos a este suceso, se reportó un hecho similar en La Plata. Un ascensor de un edificio situado en la avenida 38, entre las calles 12 y 13, cayó y dejó a una mujer atrapada.

El incidente tuvo lugar cuando el elevador descendió desde el quinto piso y quedó atascado a la altura del primero. Los bomberos intervinieron durante varios minutos hasta que consiguieron liberar a la víctima y brindarle asistencia. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajó en el lugar y le posicionó atención médica a la mujer que se encontraba consciente tras el incidente.