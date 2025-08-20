Otro ataque de perros casi termina con una víctima fatal. En Salsacate, en el interior de Córdoba, una mujer de 37 años fue gravemente herida por parte de dos perros de raza dogo argentino. El incidente ocurrió cuando quiso ingresar a la casa de sus padres y fue sorprendida por los animales, de un año y medio de edad.

Si bien los familiares lograron apartar a los perros y evitar que las lesiones fueran aún más severas, la joven fue asistida por una ambulancia y llevada al nosocomio local, pero frente a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser derivada a un sanatorio en barrio San Vicente, en la capital provincial.

La víctima sufrió múltiples mordeduras, incluyendo un desgarro en el tríceps del brazo derecho y la necesidad de siete puntos de sutura en el hombro. También presenta lesiones en sus miembros superiores e inferiores, lo que requirió una intervención quirúrgica.

De acuerdo a lo que trascendió, en estos momentos permanece en recuperación, y los médicos aguardan su evolución para determinar las posibles secuelas.

Este lamentable suceso ha generado gran preocupación en la comunidad de Salsacate sobre la tenencia responsable y el control de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas. La localidad se encuentra en alerta, debatiendo la necesidad de medidas más estrictas para prevenir futuros ataques.