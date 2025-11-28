En la noche del jueves, un operativo desplegado en barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba permitió la detención de dos jóvenes de 23 años, señalados por sustraer momentos antes un teléfono celular de una vivienda de la zona.

Durante el procedimiento, también se logró el secuestro de una motocicleta Honda Wave en la que intentaban escapar, además de una mochila y dos cascos.

El accionar policial se llevó a cabo en coordinación con el personal de las Cámaras de Videovigilancia del 911, que realizó un seguimiento controlado hasta la calle Padre Luis Galeano al 1.900.

Finalmente los sospechosos fueron interceptados por las autoridades y posteriormente detenidos.

Ambos individuos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.