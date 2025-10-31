La vecina localidad de Coronda atraviesa momentos de profunda incertidumbre y tensión a raíz de una serie de sucesos que se encadenan: la denuncia por la desaparición de un joven, el posterior suicidio de su pareja y el hallazgo de un cuerpo.

Nicolás Acosta, periodista de Coronda, explicó en LT10 que la secuencia comenzó el fin de semana pasado, concretamente el domingo, cuando una mujer denunció la desaparición de su hijo, Alexis Quiroz, de 23 años, de quien no tenía noticias desde el sábado, luego de que fuera a visitar a su novia.

El periodista relató la cronología de la búsqueda: la madre consultó a la pareja de su hijo, quien dijo que Alexis regresaría a su domicilio tras una discusión. "Pero no llegó nunca a la casa. Se realiza la denuncia, la mamá empieza a buscarlo desesperadamente, todavía están en la búsqueda", precisó Acosta.

El hecho dramático se produjo este jueves: "Ayer a las 18, la joven, pareja del desaparecido, se quitó la vida saltando del puente de la Autopista, a la altura del kilómetro 114. Dejó una carta a la familia diciendo que la buscaran en el lugar donde se quitó la vida". El cuerpo de la joven, de 23 años, fue hallado ese mismo día.

La incertidumbre sobre el caso se profundizó este viernes con el hallazgo de un cuerpo en un camino rural. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial de que se trate del joven desaparecido.