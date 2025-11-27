En horas de la madrugada, alrededor de las 01:20, personal de la Unidad Operativa Regional 3 Santa Fe de la Guardia Provincial, que realizaba un operativo de control vehicular sobre Ruta Provincial 64, acceso AP01 ingreso a Coronda, procedió a detener la marcha de un Renault Megane para su fiscalización.

Nervios

El vehículo era conducido por M. M., acompañado por P. N. ambos mayores de edad con domicilio en la ciudad de Rosario, quienes manifestaron provenir de Sauce Viejo con destino a Rosario. Durante la verificación, el conductor exhibió únicamente la licencia de conducir y mostró luego la cédula del automotor en formato digital, evidenciando un comportamiento marcadamente nervioso.

Tras acceder voluntariamente a una inspección del rodado, el personal actuante revisó los guarismos de chasis y motor —sin novedades— y continuó con la requisa.

Fue entonces cuando se localizaron varios frascos con sustancias aparentemente estupefacientes, materiales gomosos de origen dudoso, y bultos en bolsas de nailon negras que contenían una vegetación verde con fuerte olor similar a marihuana, con un peso total de 1 kg 139 gramos.

(Foto: Gentilezas)

Efectivo

Además, se incautó dinero en efectivo por $674.600, todo ello oculto en diferentes sectores del vehículo. De inmediato se dio intervención al Personal de Microtráfico del Distrito San Jerónimo de la PDI, quienes continuaron con las actuaciones correspondientes y pusieron en conocimiento al Fiscal en turno.

La autoridad judicial dispuso la detención en carácter de comunicados de ambos involucrados a partir de las 03:20, quedando notificados de sus derechos y de la causa por Infracción a la Ley 23.737/89.

Tenencia y tráfico

Los elementos secuestrados, el rodado y las pertenencias personales fueron depositados en la dependencia interviniente. El operativo permitió desarticular un presunto traslado de estupefacientes en plena ruta provincial, logrando el secuestro de droga, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

La rápida actuación del personal de la Guardia Provincial y la intervención de la PDI posibilitaron la inmediata detención de los dos ocupantes, quienes permanecerán a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por tenencia y tráfico de estupefacientes.