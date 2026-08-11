Una mujer de 46 años y un hombre de 36 fueron encontrados muertos este lunes 10 de agosto dentro de una casa del barrio Bañado Norte, en la ciudad de Corrientes.

De acuerdo con la información preliminar, los investigadores buscan determinar si el hombre asesinó a su pareja y posteriormente se quitó la vida. La causa quedó bajo la intervención del fiscal Casaroto.

Un joven mayor de edad llegó al domicilio después de no obtener respuesta de un familiar. Cuando ingresó, encontró a las dos personas muertas y dio aviso a la Policía.

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Efectivos de la Comisaría Sexta Urbana acudieron al lugar y comenzaron las primeras actuaciones junto con la Unidad Fiscal de turno.

Durante las diligencias, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos que podrían resultar relevantes para esclarecer el caso.

Por disposición judicial, los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la realización de las autopsias médico-legales, cuyos resultados permitirán precisar las causas y la mecánica de las muertes.

La investigación quedó a cargo del fiscal Casaroto, quien deberá evaluar las pericias y los elementos recolectados en la vivienda para establecer la secuencia de los hechos.

La hipótesis de un femicidio seguido de suicidio forma parte de la investigación y deberá ser corroborada por las medidas judiciales en curso.

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M. Segovia tenía 46 años y era conocida en Corrientes por su trabajo de acompañamiento y asistencia a personas con consumos problemáticos, una tarea que desarrollaba a través de una iglesia de esa ciudad. También mantenía actividad en redes sociales, donde solía compartir aspectos vinculados con esa labor.

La mujer fue encontrada muerta este lunes al mediodía en una vivienda del barrio Bañado Norte, junto a S. Sánchez, de 36 años, con quien habría mantenido una relación desde hacía poco tiempo.

De acuerdo con la principal hipótesis que investigan las autoridades, el hombre habría asesinado a Segovia y luego se habría quitado la vida. La mecánica y las circunstancias del hecho todavía forman parte de la investigación judicial.