La Policía provincial informó que la víctima, de 69 años, sufrió una herida de arma blanca en un establecimiento rural del paraje Pirayú.

Un hombre de 69 años murió tras una pelea con su hijo de 26 años en una estancia del paraje Pirayú, en la localidad correntina de Torrent, provincia de Corrientes. La Policía informó este domingo que la víctima presentaba una lesión compatible con arma blanca.

El fallecido fue identificado por el apellido Aguirre. Según la información difundida por la fuerza de seguridad provincial, los efectivos acudieron al lugar luego de recibir el aviso de una pelea. Una vez allí, encontraron al hombre gravemente herido. Su muerte se confirmó poco después.

Puede interesarte

De acuerdo con lo informado, mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho, el hijo de la víctima fue aprehendido como presunto autor y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

La secuencia que derivó en el ataque todavía no fue esclarecida. La investigación busca determinar cómo comenzó la discusión, qué ocurrió en los momentos previos a la herida y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

Según el resultado de las pericias, Aguirre murió como consecuencia de la lesión compatible con un arma blanca. El caso quedó registrado como una muerte ocurrida en el contexto de una disputa familiar.

Además, las autoridades secuestraron un objeto punzante, que creen podría tratarse del arma homicida.

La causa cuenta con intervención de la unidad fiscal correspondiente, que deberá definir las medidas de prueba necesarias para avanzar en el esclarecimiento del fallecimiento.

Hace unos días, en la provincia de Formosa, una joven de 18 años mató a su papá para defender a su madre en medio de una disputa. La víctima fue identificada como Marcelo Molina. De acuerdo con la información preliminar incorporada a la causa, la muerte se produjo de un disparo.

Las actuaciones judiciales buscan determinar la secuencia completa del episodio, las circunstancias previas al uso del arma y la participación de cada una de las personas que se encontraba en la vivienda.

Según los primeros elementos reunidos por los investigadores, la situación se inició alrededor de las 15:30 con una discusión entre Molina y su pareja. La información preliminar señala que el enfrentamiento verbal se habría vinculado con problemas familiares previos.

En ese contexto, las dos hijas de la pareja habrían intervenido con el objetivo de resguardar a su madre. Así, una de ellas tomó un arma calibre 22. y abrió fuego contra su padre.

Puede interesarte

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría de Pozo del Tigre llegaron al domicilio rural minutos después de las 17:30 junto con una ambulancia del sistema de salud local. Al arribar, el personal médico constató que Marcelo Molina no presentaba signos vitales.

A partir de ese momento, el inmueble quedó bajo resguardo para permitir el trabajo de los investigadores y evitar alteraciones en la escena.

La jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Soledad Plazas, se trasladó hasta Palma Mota para encabezar las primeras actuaciones judiciales. También participaron peritos de la Policía Científica de esa localidad, encargados de recolectar elementos que puedan aportar a la reconstrucción de los hechos.