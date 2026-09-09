Una docente fue acusada de incendiar el auto de un hombre el domingo a la madrugada en Corrientes y fue demorada por la Policía. La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad de la zona y, con el paso de las horas, los investigadores determinaron el vínculo entre ambos.

El episodio ocurrió alrededor de la 01:24, en las inmediaciones de la calle Brasil al 700, en la ciudad fronteriza Paso de los Libres. Tras un llamado al 911, la Policía acudió al lugar, donde un Fiat Cronos gris se prendía fuego sobre la vereda de entrada al garaje de una casa.

El vehículo, que correspondía a un trabajador judicial en el fuero local, sufrió importantes daños en la parte frontal. Sin embargo, luego de que los Bomberos Voluntarios extinguieran las llamas, se logró observar un grafiti en la parte lateral izquierda del auto.

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Ese indicio fue clave para comprender que se trataba de un ataque planificado. Además, los agentes también descubrieron otras pintadas en un portón lindero a la casa, que también era propiedad de la víctima.

🔴 UNA DOCENTE FUE ACUSADA DE INCENDIAR EL AUTO DE SU AMANTE Y ALLANARON SU CASA | El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en Paso de los Libres. El Fiat Cronos terminó con daños principalmente en la parte delantera y también presentaba pintadas realizadas con aerosol.… pic.twitter.com/5hvRTXxra0 — Diario Chaco (@DiarioCh) September 8, 2026

Según informó Radio Sudamericana, pocos minutos más tarde del hecho, las autoridades revisaron las cámaras de vigilancia de la zona y descubrieron un video en el que se ve a una persona encapuchada, acercándose al auto.

En ese momento la acusada, maestra del área artística de un colegio, comenzó a escribir en el auto y luego lo incendió. De acuerdo a lo que pudo saber la Justicia, la mujer y el propietario del auto “se veían de vez en cuando” y, aparentemente, el hombre habría terminado el vínculo porque comenzó a salir con otra persona.

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Este martes, hubo un allanamiento en la casa de la sospechosa, quien fue imputada. Durante el operativo, los agentes secuestraron elementos de interés para la causa y fue demorada con custodia policial en el domicilio.

La medida se habría tomado teniendo en cuenta que ambos viven cerca, para evitar que se vean. La causa fue caratulada como “daños”, mientras las autoridades trabajan para investigar con precisión las circunstancias en las que se produjo el episodio.