Después de otro fin de semana marcado por polémicas arbitrales, Deportivo Morón volvió a quedar en el centro de la tormenta. La eliminación del Gallito en el Reducido encendió el malestar de sus hinchas, que respondieron con bronca y vandalizaron murales, apuntando contra la Selección argentina y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La reacción reflejó el hartazgo de una parte de la hinchada que sintió que no tuvo otra forma de hacerse escuchar, después de que la dirigencia minimizara los errores arbitrales bajo el argumento de que “son humanos y se pueden equivocar”.

Los murales con las imágenes de Messi levantando la Copa del Mundo y del Dibu Martínez aparecieron intervenidos con mensajes como: “Chiqui mafia, Toviggino delincuentes”, “Morón es un país que no olvida”, “El Mundial más caro de la historia, Morón y nada” y “Chiqui mafia, corrupto”.

El episodio del fin de semana en la cancha del Deportivo Madryn fue el detonante: mientras muchos clubes optan por el silencio, los simpatizantes de Morón eligieron manifestarse con dureza.

El equipo quedó eliminado por ventaja deportiva y sufrió una expulsión, pero la tensión escaló cuando, tras el final del partido, jugadores y cuerpo técnico denunciaron haber sido golpeados por futbolistas del rival y por efectivos policiales. Ninguno de los agresores recibió sanciones, lo que alimentó aún más la indignación.

Cuándo se jugará la final del Reducido

Ahora, el Reducido continúa sin Morón. La final será entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, en una serie a ida y vuelta: el primer partido se jugará el sábado 22 de noviembre a las 21.15 en Río Cuarto, mientras que el domingo 30 de noviembre se definirá el segundo ascenso a la Primera División.