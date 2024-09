La tremenda reacción del Kun Agüero luego de que Coscu admitiera el tremendo problema que lo dejó en la ruina..

Coscu, más conocido como Martín Pérez Disalvo, confesó su problema de adicción a las apuestas. El conocido influencer admitió que apostó y perdió mucho dinero en apuestas y dio un mensaje en sus redes.

Según los trascendidos, Coscu habría perdido al rededor de 300 mil dólares. Incluso sería una cifra pequeña al lado de la apostada días atrás, que ascendería a los seis millones de dólares.

“Coscu perdió un montón de plata y eso que a Coscu lo sponsoreaba un casino. Si la pierdo yo, imaginate si no la vas a perder vos. Jurame que no vas a apostar. No apuesten. Van a perder todo. Es una mierda. La ludopatía es un problema y yo lo tengo”, confesó

“Lo tengo porque me regalan la plata, y ¿cómo no voy a ser ludópata si me regalan la plata? Soy un estúpido”, indicó.

Por el debate que abrió esta explicación del streamer de porqué se muestra apostando: "No lo hago para que ustedes apuesten, lo hago porque con esa plata le puedo cambiar la vida a alguien". pic.twitter.com/0FAwcQB3hI — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 19, 2024

Entonces, reveló la tremenda actitud que tuvo Sergio Kun Agüero con él al enterarse de todo lo que perdió y su complicada situación económica: “Ustedes pueden decir que el Kun Agüero es un forrito, pero el Kun se enteró lo de ayer y me dijo 'eh tenes plata, ¿no?, ¿no te la gastaste toda, no? Avisame porque yo te paso plata cualquier cosa. Avisame si necesitas plata porque no podes no tener plata. Avisame sino y le digo a alguien que te mande plata'. El Kun Agüero, con todas las contras, tiene mil pros. No me tiene por qué ofrecer plata”.