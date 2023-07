Lali Espósito fue letal con Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu en Twitch, después de la reacción inesperada del del streamer y de que que reflotarán un viejo video en el que se refería a la cantante con términos machistas.

“Cuando sos gil normalmente sos MUY gil”, escribió Lali sin mencionar a nadie. Acto seguido, en el mismo tuit, agregó parte de la letra de su tema KO que dice: “Si te crees tan Pija, comparemos las pijas. Yo la pongo sobre la mesa”. Luego, finalizó con un “KO (en referencia a su canción). Girl power, besitos”.

Si bien la cantante, compositora y actriz argentina no dijo ningún nombre, sus fans entendieron rápidamente que se trataba de Coscu. Para entender el marco, una cuneta fan de Lali explicó que “Coscu dejó de seguir a Lali solo porque ella likeó una publicación en Instagram y obviamente apoyó a María Becerra, pero no le importaba decir esto”, indicó.

En el mismo posteo, la fan agregó un video de 2020, donde Coscu hablaba del tipo de mujer que le gustaba. Para eso, hizo una descripción desagradable y para rematar, nombró a Lali.

La publicación en cuestión es una que hicieron desde la cuenta Ketoda, donde se mofaban de la falta de lágrimas de Coscu durante su descargo tras la durísima acusación de Néstor en Bloque, referente de la cumbia, quien aseguró que el streamer le pidió fotos íntimas a su hija de 17 años.

¿Por qué lloró Coscu?

A través de Twitter, el streamer argentino se descargó en su cuenta, pidiendo perdón por todo lo que se había dicho en la semana sobre su supuesto conflicto con María Becerra. De esta manera, Néstor le respondió y salió al cruce en un hilo de tweets.

“A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan solo 17 años, sos un degenerado. Y quedáte en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte”, aseguró Néstor.

Luego de toda la polémica, Coscu se quebró mientras estaba realizando un streaming con sus seguidores del otro lado, y expresó: “Cuando desconfío de todo el mundo, cuando le tengo miedo al afuera porque siento que puede pasarme cualquier cosa y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje mal parado frente al mundo, cuando yo no quiero salir siempre están los mismos bancándome”.

“Yo la pasé como el orto, y siempre estaban los mismos en la casa bancándome. Y nunca dudaron, ninguno dudó de mí. Sabían que era todo inventos, todo mentira para cagarme la vida, para cagar la velada. Porque no querían ir contra mí, no saben quién soy, no saben nada de mí, querían ir en contra de la velada, querían cagar el evento más importante de Twitch”, sentenció Coscu, tras los dichos de Néstor en Bloque.

“Enana como me gustan… Ya es si enana tiene un 6 de por sí. Entre 1.50 y 1.55 ya tiene 6 puntos arriba. Después, dos cabezas (refiriéndose a los pechos y haciendo un gesto obsceno), dos puntos más, ocho. Una linda cara, 10. No pido nada más. Tiene el culo de mi tío abuelo, no importa, estamos de ruta igual. O sea… Lali Espositardo”, cerró en el stream realizado en diciembre de 2020, mientras sus amigos se reían.

La cantante y Coscu se encontraron en 2022 durante el Mundial de Qatar para vivir la final, y hasta jugador un picadito en una cancha del lugar.

Por otro lado, recordemos que Coscu se vio envuelto en una polémica después de la viralización de otro video donde se refirió y puso en duda el talento de María Becerra para escribir una contundente frase de la canción Corazón Vacío de la referente del género urbano.