Costa rompió el silencio sobre su salida de "Legalmente Rubia", la obra protagonizada por Laurita Fernández en el Teatro Liceo, y fue categórica.

Consultada por Pronto, la actriz expresó sobre su baja del espectáculo: "Yo estoy muy agotada. La obra es hermosa y muy exigente. Y trabajando tanto no puedo dar lo que todos ellos se merecen. Es muy doloroso pero es lo que me pasó".

Además, aclaró que continúa con sus otros compromisos laborales en los medios: "Radio, tele, GH, shows y demás... hace meses que duermo 3 horas".

Luego, cuando le consultaron por la versión de mala onda con la producción de la obra, Costa expresó: "Que feo que digan eso. No fue así. ¿Quién dice eso? No es así, que pena que circule eso. Y me duele que inventen así. Somos todos laburantes".

Por qué desvincularon a Costa de Legalmente Rubia

Este lunes, Sebastián Pampito Perello Aciar contó en Intrusos (América TV) que habrían bajado a la artista del elenco: "Habrían bajado a Costa de Legalmente Rubia, acaba de pasar recién. Habría tenido una reunión en este momento. Dicen que venía con distintos problemas con la producción".

"Me cuentan que acaban de separarla de la obra. Estaba muy contenta... ella está con mucho trabajo, está pasando un gran momento laboral. Me cuentan que ella no tomó muy bien la reunión, estaba muy caliente con la decisión", detalló el periodista.

"Me dicen que se sumaron muchas cosas y la producción decidió correrla", agregó Pampito. Cabe resaltar que el domingo, Costa hizo la función como de costumbre e incluso compartió material alusivo en sus historias de Instagram.

Tras el revuelo por la información, la producción del show se manifestó a través de un comunicado de prensa: "Ante la información que circuló en el día de hoy respecto a la continuidad de la Sra. Costa en el elenco de Legalmente Rubia, el equipo de producción confirma la no renovación de su contrato atendiendo a su solicitud y aceptando sus múltiples compromisos laborales que le impiden continuar la temporada en cartel".

Y detallaron: "Legalmente Rubia continuará llevándose adelante con sus funciones de miércoles a domingos y desde el 9 de julio agregando también los martes".