Entre el éxito, los flashes, los seguidores, el mundo de la fama no es nada fácil. Manejar y resistir la opinión pública muchas veces se traduce en una presión insostenible. Ese fue el caso que vivió Coti Romero, post Gran Hermano. Invitada a PH Podemos Hablar, la participante del Bailando 2023 contó cómo empezó a autolesionarse a raíz de las críticas y las agresiones sin sentido que recibía: “Me cortaba y me olvidaba del dolor de que la gente hablara de mí”.

Al principio, el hate de las redes sociales parecía no afectarle, sin embargo, poco a poco este empezó a afectar su estado de ánimo. “La gente empezaba a decirme gorda, deforme, como un montón de cosas feas que yo decía ‘no, no me afecta’. Pero llega un punto en el que yo me empezaba a creer todas esas cosas que me decían. Yo de muy chiquita fui de siempre arreglarme sola, no pedirle mucha ayuda a mi familia”, comenzaba diciendo la ex participante del reality en diálogo con Andy Kusnetzoff.

En su duro relato, la oriunda de Corrientes se sinceró y contó que tenía en cuenta el ‘qué dirán’ incluso para ocultar sus marcas: “Las piernas también en un momento, porque yo decía bueno, me van a ver y van a hablar de mí, Entonces prefiero ocultarlo, cortarme en un lugar donde no me vean. Pero lo estaba sufriendo mucho. Entonces mi familia no lo sabía, encima porque yo lo ocultaba, me ponía mangas largas. Ellos estaban en mi pueblo”.

Sumida en la ‘oscuridad’, atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, la familia de la joven de 20 años corrió para asistirla y contenerla. “Tuve un momento muy difícil en el que hasta me cortaba. Hoy en día miro las cicatrices y digo ‘¡qué boluda!’. Pero agradezco mucho también haber pasado quizás por todo eso, porque tengo otras herramientas que no las tenía antes y la gente decía ‘es mentira, ella lo hace por cámara’ y sin embargo no. A mí me importaba estar bien y capaz contarle a la gente lo que yo estaba pasando para que no le pase a otra persona”, recuerda Romero.

Ahora, tras la contención de su familia y luego de pasar por un proceso terapéutico, la ex Gran Hermano explica cómo llegó a tomar esa determinación: “Me cortaba y sentía ese dolor, me concentraba en ese dolor y me olvidaba del dolor de que la gente hablara de mí. Ahí me mudé completamente sola con mi gatita, porque yo estaba viviendo con mi ex, y ahí fue cuando empecé a contarle a mi familia lo que me estaba pasando, porque no me animaba y ellos me ayudaron un montón. Pensé que se iban a enojar conmigo”.

En cuanto a su recuperación, la participante del Bailando 2023 detalló el proceso interno que llevó a cabo y la ayuda profesional que recibió: “Empecé el psicólogo, también, el psiquiatra. Me medicaron en un momento, pero eran pastillas que yo me dormía y me levantaba muy tarde y yo decía no quiero esto, quiero vivir. De a poquito dije ‘voy a salir de esta’. Pero también depende de uno decidir salir o no, yo decía no hay nadie más con tantas ganas de salir adelante que yo. Yo decía no es vida, tenerlo todo y que te falte esa cosa de querer vivir”.

En una charla íntima con Teleshow, la exparticipante del reality habló de esta situación y hasta la posibilidad de sacarse la vida. “Muchas veces estuve muy cerca de hacerlo... Y es duro porque en esos momentos no pensás en otras cosas. Por eso pienso que fue Dios también quien me ponía esas imágenes lindas en mi cabeza: de mi familia, de las cosas que viví, de lo que todavía puedo vivir…”, expresó Coti, entre lágrimas.

En el mismo sentido, Romero había hablado de su excompañeros del reality: “La mayoría de las personas que salimos de GH estamos con problemitas porque la gente se acostumbró a vernos en esa casa y opinar de nosotros… Entonces salimos y piensan que son los jueces de nuestra vida. Pero también hay que convivir con eso, porque en cualquier lado nos puede pasar”.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).