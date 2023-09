Después de sincerarse sobre cómo los comentarios negativos afectaron su salud mental, Coti Romero visitó El Debate del Bailando, luego de debutar en Bailando 2023, donde confesó que la China Suárez la aconsejó sobre cómo lidiar con los comentarios negativos que recibe en las redes y los haters para que no la afecten.

“La China me dijo ‘vos tenés que pensar que quien te está escribiendo es un señor peludo que está con calor en una pelopincho’”.

“Un día me crucé en un baño de una fiesta con la China Suárez y ella me decía ‘vos tenés que pensar que quien te está escribiendo es un señor peludo que está con calor en una pelopincho’”, reveló la ex Gran Hermano 2022, divertida.

“Cuando le conté al psicólogo me dijo que era así, que trate de reírme”, aseveró la correntina.

Coti Romero contó el consejo que recibió de la China Suárez

“Mi psicólogo me dijo que cuando esté enojada con alguien, trate de hacer un meme en la cabeza y eso es una buena herramienta”, detalló, sobre su método “anti haters”.

Denise Dumas manifestó toda su sorpresa. “Miren qué locura que para tapar el odio de los demás y que no entre en tus redes, hay que hacer un meme en la cabeza”, comentó, tentada de risa.

“¡Esa es la imagen de los haters que tiene la China Suárez!”, lanzó.