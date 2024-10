Hace casi seis meses que blanqueó su relación con Nacho Castañares , pero las tensiones siguen dando vueltas. En una reciente entrevista en Nuevas tardes con Denise, Nacho tuvo que cruzarse en vivo con , el ex de la correntina. Intentando calmar las aguas, el influencer dijo: "Me siento como en una peli. No pasa nada, está todo más que bien. Las diferencias quedaron atrás. Avanzamos los dos, está todo perfecto, por lo menos de mi parte".

Pero Conejo no lo dejó pasar tan fácil. Medio serio, le tiró un palito a Nacho por haberle faltado los códigos, recordando que eran amigos. “Somos distintas personas, con distintos códigos y formas de hacer las cosas. Pero está todo bien. Camino libre al cien”, lanzó Quiroga, dejando claro que todavía le quedó algo atragantado.

El Cone siguió firme y agregó: “Cuando alguien falta a la palabra, uno cierra esa puerta y listo”. A eso, Nacho contestó sin vueltas: “Yo no me metí con la novia del Cone. La conocí cuando ya estaba soltera. Estoy contento con mi relación”. También aclaró que su vínculo con Quiroga no era tan profundo: “Lo acompañé en momentos difíciles, pero no es como dice, no éramos mejores amigos”.

En ese momento, Coti Romero apareció en escena, dispuesta a defender a Nacho. Sin filtros, dijo: “La gente habla al pedo y yo, que fui novia del Conejo, lo escuché un montón de veces bardearlo a Nacho por privado. Así que ahora me parece cualquiera que se haga el ofendido”, tiró la correntina, más picante que nunca.

Pero Coti no paró ahí y le apuntó directo a su ex: “Quiero que dejen de hablar al pedo. Él mismo dijo que nunca lo consideró un amigo, entonces no sé qué se hace ahora”. Claramente, la relación con Conejo está más rota que nunca, y la rubia no dudó en dejarlo bien clarito.

La cosa se puso peor en el Cantando, cuando la conductora le preguntó a Coti por su ex. Cansada del tema, respondió sin pelos en la lengua: "Estoy harta de que se sigan metiendo. Conmigo y con mi novio que no se metan más. ¡Tenés 31 años, hacete cargo de tu edad y dejá de romper las pelotas!”.