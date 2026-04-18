La participación de Coty Romero y “Furia” Scaglione en el reality La cárcel de los gemelos, en España, generó repercusión por la violencia de sus interacciones con el resto de los participantes. Cabe destacar que la finalidad del programa es justamente el conflicto: los jugadores deben superar pruebas y son incitados a enfrentarse entre sí, con la lógica de que sobreviva el más fuerte.

En ese marco, y apelando a un perfil de mujeres que van al frente y no esquivan el conflicto, Coty y Furia impactaron tanto por su capacidad de soportar la violencia como por generarla. A las pocas horas de su ingreso, durante la última semana, en redes sociales comenzaron a viralizarse distintos cruces de la correntina y su compañera con participantes españoles.

Sin embargo, en la madrugada del sábado se cruzó un límite: Coty Romero fue expulsada por trenzarse a golpes de puño con “La Palace”. Según se observa en las imágenes, la correntina discutía con tres mujeres, pero terminó agrediendo a una de ellas.

Coti trompeó a una compañera de #CarcelGemelos6 y fue expulsada del reality pic.twitter.com/9BNOYslTbB — FAMAVISION ⭐️⭐️⭐️ (@Famavision) April 18, 2026

"Son todos unos putos alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá. Esto ya no es un reality, es una mierda", gritó. La transmisión se interrumpió apenas se alcanzó a ver el primer golpe.

Al retomar la emisión, la producción del reality informó en su cuenta de X la expulsión de Coty.

Coty expulsada de La cárcel de los gemelos.pic.twitter.com/HhhAXvJYzD — 𝗛𝗔𝗗𝗜𝗧𝗔 𝗖𝗵𝗶𝘀𝗺𝗲 (@HaditaChisme) April 18, 2026

Minutos después, la propia participante compartió una historia en Instagram en la que llevó tranquilidad y explicó lo sucedido.

"Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada", escribió.

En los comentarios de las publicaciones, muchos usuarios celebraron el episodio violento. Allí se sostenía que la joven “se sacó la bronca” y que eligió un buen momento para hacerlo y ser expulsada, ya que el hecho ocurrió el día de su cumpleaños.