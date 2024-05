A casi siete meses desde el fallecimiento de Matthew Perry, su compañera de reparto de la serie Friends, Courteney Cox, afirmó que todavía percibe un vínculo con él. Según una reciente entrevista con Jonathan Vigliotti para CBS Sunday Morning, la actriz afirmó que siente la presencia espiritual del recordado Chandler Bing.

Cox, de 59 años, describió a Perry, quien falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años debido a los efectos agudos de la ketamina, como “uno de los seres humanos más divertidos del mundo”. “Él es genuinamente una persona con un gran corazón. Obviamente, tuvo sus luchas”, afirmó la actriz.

Durante la conversación, Cox reflexionó sobre el tiempo que pasó con su coestrella en Friends, serie que celebra su 30° aniversario este 2024. La actriz enfatizó en la cercanía de todo el equipo, y describió a los coprotagonistas como “su familia” tras haber superado varios momentos duros en conjunto. “Estoy tan agradecida de haber trabajado tan de cerca con él durante tantos años”, dijo Cox.

#EnVideo | Courteney Cox aseguró que Matthew Perry “la ha visitado mucho” tras su muerte



A casi siete meses desde el fallecimiento de Matthew Perry, su compañera de reparto de la serie Friends, Courteney Cox, afirmó que todavía percibe un vínculo con él. Según una reciente… pic.twitter.com/K5MPYE5eo7 — Globovisión (@globovision) May 21, 2024

Por otro lado, tras la muerte de Perry, Courteney aseguró que el vínculo con él no se ha roto. “Él me visita mucho, si es que creemos en eso”, añadió. “Yo hablo con mi mamá, con mi papá, con Matthew. Siento que hay muchas personas que nos guían. Siento que el espíritu de Matthew está definitivamente por aquí”, dijo en el programa.

El deceso de la estrella de Friends sacudió a Hollywood el año pasado. Miles de fanáticos de la serie se volcaron a las redes sociales para homenajear al actor que dejó su inolvidable talento en las 10 temporadas de la ficción. Algunas semanas después del fuerte impacto de la pérdida, Courteney escribió una publicación en Instagram en la que recordaba al personaje que interpretó su compañero.

“Estoy tan agradecida por cada momento que tuve contigo, Matty, y te extraño todos los días”, escribió.

Junto al mensaje, compartió un clip de una de las escenas más populares de Friends, en la que Mónica y Chandler se escondían de Ross (rol a cargo de David Schwimmer) tras haber tenido sexo por primera vez. Cox explicó que esta escena originalmente se planeó como una aventura de una noche, pero la reacción del público la transformó en el arranque de una de las historias de amor más queridas de la televisión.

“Antes de empezar a grabar, él me susurró una línea graciosa para que yo la dijera. Él siempre hacía esas cosas. Él era divertido y amable”, recordó en su publicación.

Puede interesarte

La familia de Perry también ha hablado sobre su proceso de duelo. Keith Morrison, padrastro del actor desde 1981, no ocultó el dolor en una entrevista en el podcast “Making Space” con Hoda Kotb, y puntualizó que la pérdida es algo que siempre estará presente. “Es algo que no desaparece. Está contigo todos los días”.

El hecho afectó principalmente a la mamá de Matthew, indicó Morrison. “Hacia el final de su vida, estaban más cerca de lo que los había visto en décadas”, relató. “Él estaba contento y lo decía. No lo había dicho en mucho tiempo, así que es una fuente de consuelo. Pero también, no tuvo su tercer acto, y eso no es justo”.

Matthew Perry pasó varios años de su vida luchando contra las adicciones. Antes de su deceso, el actor había pasado al menos 19 meses limpio —según el reporte de la autopsia— pero también se indicó que estaba probando una terapia de infusión de ketamina para tratar la depresión y ansiedad. Tras su muerte, su madre y su padrastro establecieron una fundación de apoyo para las personas que combaten la dependencia a sustancias.