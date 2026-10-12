El circuito Garganta del Diablo del Parque Nacional Iguazú permanecerá cerrado durante este lunes 12 de octubre. La medida fue dispuesta por las autoridades de manera preventiva para resguardar la seguridad de los visitantes ante el aumento del caudal del río Iguazú.

La restricción se activó luego de que el caudal superara los 12.000 metros cúbicos por segundo. Si bien el cierre afecta al mencionado recorrido durante toda la jornada del feriado, los circuitos Superior e Inferior funcionan con normalidad y se encuentran habilitados para quienes visiten las Cataratas.

Durante este lunes, se llevarán adelante inspecciones para evaluar el impacto de la creciente sobre los circuitos turísticos y la infraestructura del área protegida. Por el momento, no se informó una fecha de reapertura, ya que la habilitación dependerá de la evolución del río y de las evaluaciones técnicas.

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En el plano internacional, el domingo 11, las autoridades del Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, también dispusieron el cierre de la pasarela principal de las Cataratas debido al elevado caudal. Esta medida en el sector brasileño es independiente de la restricción anunciada para el lado argentino, donde se mantiene el seguimiento constante de la situación.