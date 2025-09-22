Una cámara de vigilancia en Bogotá captó los momentos previos de un asesinato perpetrado en plena vía pública.

En el video, difundido en X, se observa cómo el sicario, vestido con chaqueta blanca, deja de lado la bicicleta en la que se movilizaba, saca una pistola y disparó varias veces contra el pasajero de un taxi.

🇨🇴❗️Sicario en bicicleta intercepta un taxi y ejecuta a pasajero



⚠️El crimen ocurrió en Bogotá y fue captado por una cámara de vigilancia.https://t.co/XUg5TkC2bF pic.twitter.com/05HfiU2V4Q — RT en Español (@ActualidadRT) September 22, 2025

Tras ejecutar el crimen, el atacante huyó del lugar en la misma bicicleta por los callejones de un barrio.

Puede interesarte

Según informó el canal CityTV, la víctima de este ataque armado fue un joven de 26 años con antecedentes penales, quien falleció poco después en un hospital a causa de los impactos de bala. Además, medios colombianos detallan que las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, y señalan que este fue uno de los tres asesinatos con indicios de sicariato cometidos en menos de 24 horas entre el viernes y el sábado.