Una joven de 18 años fue asesinada a golpes en su casa. El femicidio conmueve a la provincia de Tucumán ya que la víctima, hace apenas dos meses, había denunciado a su tío por abuso sexual.

El crimen ocurrió el jueves por la tarde en una vivienda ubicada en el barrio Ampliación Olleros.

La víctima fue identificada como Yuliana Borges. El cuerpo presentaba golpes visibles, de acuerdo a lo informado por la Policía.

Hace dos meses la madre de Yuliana había denunciado que su propio hermano había abusado de su hija. La acusación fue acompañada de un pedido de medidas de protección para la joven.

“Hace dos meses pedí ayuda y nadie hizo nada. Hoy mi hija está en un cajón”, advirtió la madre de Yuliana, en declaraciones a medios locales.

La investigación

Por el momento, no hay detenidos y la causa fue caratulada como “homicidio agravado por mediar violencia de género”.

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán dispuso que la División Homicidios de la Policía lleve adelante la investigación, mientras que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales realizó peritajes en la vivienda. Se secuestraron elementos que podrían ser clave para esclarecer lo ocurrido, entre ellos prendas de vestir y objetos personales de la víctima.

Las autoridades también tomaron declaraciones a vecinos que aseguraron haber visto movimientos extraños en las horas previas al hallazgo del cuerpo. Incluso uno de ellos afirmó haber escuchado una fuerte discusión en la vivienda.

También se analizará el celular de Yuliana, que podría contener mensajes, llamadas o evidencias que ayuden a identificar al autor del crimen.