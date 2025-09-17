La búsqueda de Damián Strada, vecino de María Luisa reportado como desaparecido el pasado lunes, tuvo un giro dramático en menos de 48 horas. Su cuerpo apareció sin vida en un descampado cercano a Laguna Paiva, con signos de haber sido parcialmente quemado, y por el hecho ya hay dos personas detenidas.

Seguridad, el jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Las Colonias y la secretaria de Seguridad, Virginia Coudannes, ofrecieron detalles del procedimiento que conmueve a toda la región.

Rastreo con drones y perros

Según explicaron, el operativo comenzó con el pedido de paradero y rápidamente derivó en un despliegue coordinado entre la Unidad Regional XI de Las Colonias, encabezada por el jefe Rodrigo Villalba, la Unidad Regional I, Fiscalía y PDI.

Virginia Coudannes y el jefe de la PDI dieron detalles de lo acontecido. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El trabajo conjunto incluyó análisis de cámaras de seguridad de Laguna Paiva y Nelson, rastreos con drones, canes detectores y peritajes de telefonía celular. Fue precisamente la geolocalización de la línea del desaparecido la que dio un indicio clave: la zona donde finalmente se produjo el hallazgo.

Drones y canes rastreadores participaron del operativo que terminó con la macabra escena.

En el lugar trabajó personal de criminalística, que constató que el cuerpo presentaba quemaduras en el torso y el rostro. Los peritos levantaron material de interés y ahora se aguardan los resultados de la autopsia para establecer si las lesiones fueron provocadas antes o después de la muerte.

Puede interesarte

Amistades "peligrosas"

En paralelo, la investigación permitió ubicar a dos sospechosos: una mujer y un hombre —supuestamente su pareja— que habrían mantenido una relación de amistad con Strada.

Peritos de criminalística levantaron pruebas en la zona del hallazgo.

La primera fue aprehendida en allanamientos realizados por la PDI, mientras que el segundo cayó en el barrio Paproski de Monte Vera. Ambos quedaron a disposición del fiscal Alejandro Benítez, quien dispuso el secuestro de diversos elementos para pericia.

El torso y el rostro de la víctima presentaban claras huellas de incineración.

La moto de la víctima también apareció abandonada en las inmediaciones, lo que refuerza la hipótesis de un crimen planificado. Sin embargo, desde la PDI advirtieron que aún no se puede confirmar el móvil ni la mecánica exacta del hecho.

"Se trata de personas conocidas entre sí, pero todavía no hay certezas sobre los motivos", precisaron desde la investigación. El resultado de la autopsia y los informes periciales serán determinantes para reconstruir la secuencia final que terminó con la vida de Strada.