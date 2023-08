Flor de la V es una de las conductoras más queridas y reconocidas del mundo del entretenimiento. Al aire todos los días en “Intrusos” brilla en la conducción y logra traspasar la pantalla por su carisma, humor y sinceridad. La famosa siempre se muestra tal cual es y no oculta lo que le pasa o sus sentimientos.

En medio de la noticia por la muerte de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asaltada por motochorros mientras se iba a la escuela, generó gran impacto en los televidentes y varios famosos que salieron a opinar con indignación sobre el tema.

LA INDIGNACIÓN DE FLOR DE LA V

Ni bien comenzó el ciclo televisivo, la conductora se mostró conmovida por la situación y manifestó su enojo ante la inseguridad: “Es inevitable que no toque el tema, no puedo no hacerlo, tengo hijos de la misma edad y la verdad que me pegó espantosa la noticia. La verdad que hasta me cuesta hablar. Estaba mirando el programa de Pamela y no puedo creer las cosas que están sucediendo. Esto pasó en Lanús y le quiero mandar un fuerte abrazo a toda la familia”.

SE QUEBRÓ FLOR DE LA V Y ARREMETIÓ CONTRA EL GOBIERNO pic.twitter.com/3g4m3WmZnJ — Real Time 📈 (@RealTimeRating) August 9, 2023

En ese momento, la famosa rompió en llanto y reflexionó: ”Me surgen muchísimas preguntas: ¿Dónde está el ministro de Seguridad de la provincia? ¿Dónde está el ministro de Seguridad de Lanús? ¿Qué está pasando con los políticos? ¿Qué nos está pasando a nosotros como sociedad? ¿Qué nos está pasando que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas? No me quiero acostumbrar a tener que leer un graph de que mataron a una nena de 11 años que iba al colegio, que iba a formarse”.

En la misma línea, agregó: “Esto no puede estar pasando. Me pasaron muchísimas imágenes mientras veía ese graph, la situación, y la nena que tenía el celular para mandarle un mensaje a su abuela para avisarle que llegó bien al colegio”.

Para finalizar, apuntó contra los políticos y pidió reflexionar ante las próximas elecciones: “Espero lo estén mirando Alberto Fernández y todos los candidatos. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Ustedes son una vergüenza, hipócritas, caraduras. Hay elecciones este domingo y espero que pensemos qué vamos a votar. Y a ustedes debería darles vergüenza, no sé cómo les da la cara para apoyar la cabeza en la almohada”.