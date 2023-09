Maximiliano Pilepich, uno de los siete detenidos por el asesinato del comerciante Fernando Pérez Algaba en Ingeniero Budge, culpó este lunes a su amigo Nahuel Vargas por el brutal crimen.

En su primera declaración ante el fiscal del caso, Marcelo Domínguez, Pilepich aseguró que el 18 de julio, cuando se encontraban los tres en las oficinas del predio Renacer, Fernando comenzó a manipular una pistola y les dijo: “¿Qué pasa si los mato acá? No les paga nadie”.

En la ampliación de la indagatoria, Maxi le respondió que se dejara de “romper las bolas” y en ese instante se fue para otro sector.

Tardó alrededor de 15 minutos y cuando volvió observó a Nahuel “desencajado con una pistola en la mano”, quien también le dijo “este hijo de puta no daba para más”, en referencia a Pérez Algaba, quien ya estaba tirado en el piso sin vida.

Maximiliano le preguntó a Nahuel qué había pasado y respondió que Fernando le estaba mostrando en su celular que estaba manteniendo relaciones sexuales con su expareja.

De hecho, el comerciante le dijo que si cuando volvía de Europa no estaba la plata que le debía de unos departamentos los iba a mandar a matar a los dos -a Nahuel y su expareja- e incluso amenazaba con violar a su hija de 13 años.

Siempre según su declaración, cuando Fernando estaba cambiando unas lamparitas, le sacó un arma que tenía en la cintura y le dio dos o tres tiros. Pero no sabe dónde se los pegó, que le “se le había nublado la vista y le disparó”.

“Se quedó ´trabado´ cuando Fernando le dijo lo de la exnovia y entonces no dudó y le disparó”, sumó. Tras ser atacado, Pérez Algaba saltó por una ventana y quedó tendido a unos metros de la casa.

Minutos después, Vargas lo tapó con “una chapa o una puerta”, según Pilepich, quien sostuvo que “se arrodilló en el pasto y se agarró la cabeza” ya que “no entendía lo que había pasado”. Además, contó que después de matarlo quiso asesinar a su perro bulldog francés, pero no lo dejó.

Estando en las oficinas, Nahuel le dijo que tenían que hacer desaparecer el cuerpo, que “nadie lo iba a reclamar”. En ese momento se fueron a cargar nafta en un auto y la camioneta de Pilepich quedó en el predio.

Minutos después, vuelven al emprendimiento “Renacer” acompañados por otras personas. Sin embargo, Pïlepich afirmó que se fue hasta su vehículo y no quiso ir hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo porque “no se quería quedar con ninguna imagen ni ninguna impresión”.

No obstante, fue marcha atrás y se acercó hasta donde estaba el cadáver. Ahí observó que Nahuel metió a Fernando adentro de una bolsa negra de nylon en el baúl de un auto.

Al ver esto, Maximiliano se bajó y Nahuel le preguntó: “¿Qué hacemos? Tenemos que borrarlo”. Allí fue cuando Maxi se acordó que tenía un amigo mecánico en Budge que una vez le había dicho, en modo de chiste, que si tenía que desaparecer un cuerpo que cuente con él. Y lo llevaron para Lomas de Zamora, donde días después el cuerpo fue encontrado descuartizado.

En su extensa declaración, Pilepich aseguró que tenía una gran relación con Fernando. Sobre por qué no hizo la denuncia, dijo que “tenía miedo de ir preso” y que “temía por sus hijos”. En tanto que remarcó que desde ese día hasta el día de hoy “está viviendo una tortura, que no para de pensar en Fernando y que no para de llorar”.

La mala relación que tenían Nahuel Vargas y Fernando Pérez Algaba

Maximiliano también contó que Nahuel y Fernando tenían una muy mala relación. Nahuel vivía en Puerto Madero y a raíz de que el comerciante lo había fundido, lo obligó a volver a vivir a la casa de su madre: “Fernando pasó a ser una tortura para él”.

Según Pilepich, ambos estafaron a muchas personas y por eso el comerciante se fue a vivir a Europa. También le dijo a Nahuel que vaya con él, aunque éste se negó y ahí se profundizaron los conflictos. Por lo que desde el viejo continente volvieron las amenazas.

Supuestamente, 15 o 20 días antes del 18 de julio, “se le meten a Nahuel cuatro o cinco personas encapuchadas en su casa y le gatillan en la cabeza y no salieron los disparos”.

De acuerdo al Ministerio Público, el crimen fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien -con el fin de cobrarla- fue la tarde del 18 de julio pasado hasta el predio “Renacer” de General Rodríguez a encontrarse con él.

Uno por uno, los acusados por el crimen de Pérez Algaba

Además de Pilepich y Vargas, por el crimen de Pérez Algaba también están detenidos Luis Alberto Contreras, Horacio Mariano Córdoba, comisario mayor de la Policía de la Ciudad; la gestora Flavia Lorena Bomrad; y dos amigos y empleados de Pilepich, Fernando Gastón Carrizo y Matías Ezequiel Gil.

En tanto, fueron excarceladas Alma Nicol Chamorro, hermana de Contrera y primera detenida en la causa; y Gladys Cristaldo, la mujer dueña de la casa donde fue encontrado Pilepich tras permanecer varios días prófugo.