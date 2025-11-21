La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Seguridad, realizó este jueves una serie de procedimientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe y en Recreo.

Las medidas, ordenadas en el marco de investigaciones por estafas reiteradas y por un homicidio reciente, terminaron con dos personas detenidas y el secuestro de droga, municiones y otros elementos vinculados a las causas.

En Recreo

En relación a un homicidio calificado ocurrido este mes en la ciudad de Recreo, personal de la PDI concretó cinco allanamientos en viviendas de D’Annunzio al 700.

Las diligencias se realizaron para recolectar información útil para reconstruir la secuencia del ataque y verificar posibles vínculos entre los habitantes de las viviendas y la víctima.

El momento de uno de los allanamientos practicados en Recreo. Foto: Gentileza

Durante los procedimientos se secuestraron nueve plantas de cannabis, un kilo de marihuana, una balanza de precisión y once municiones calibre .22.

En una de las viviendas detuvieron a un hombre de 34 años, acusado en principio de infringir la Ley 23.737. Su situación procesal quedará sujeta a lo que determine la Fiscalía a cargo del homicidio, que analiza si el material hallado puede estar ligado al caso o si corresponde a una causa paralela.

Estafas con tarjetas de crédito

La segunda línea investigativa se originó en septiembre de 2024, cuando una perfumería de Rosario denunció una serie de compras realizadas con tarjetas adulteradas.

El análisis de los movimientos reveló 54 operaciones en las que los paquetes fueron entregados siempre a la misma persona. Ese dato, aportado por una auditoría interna de la empresa de correo, permitió identificar al posible autor.

Puede interesarte

Las transacciones generaron un perjuicio económico estimado en 19 millones de pesos, cifra que llamó la atención del Ministerio Público de la Acusación por su continuidad y por el nivel de planificación empleado para recibir cada envío sin levantar sospechas.

En barrio San Roque

Con los elementos reunidos por la Sección Delitos Informáticos, el fiscal Federico Nigro ordenó un allanamiento en una vivienda situada en Quintana al 1100, en el barrio San Roque de la ciudad de Santa Fe.

Allí los agentes detuvieron al principal investigado, a quien le secuestraron un teléfono celular que será peritado para reconstruir las comunicaciones y los movimientos vinculados a las estafas.

Traslado de uno de los detenidos. Foto: Gentileza

Fuentes de la investigación indicaron que el rastreo del dispositivo podría aportar información sobre otras posibles operaciones similares realizadas en la región, ya que no se descarta que el detenido haya participado en maniobras de mayor alcance.

Puede interesarte

Las próximas medidas

En el caso de Recreo, la Fiscalía continuará evaluando peritajes y testimonios para determinar si la actividad narco detectada en los allanamientos guarda relación directa con el homicidio investigado. La PDI analiza además registros de cámaras y el entorno del detenido para descartar o confirmar su participación en el crimen.

En la causa por estafas, el análisis del teléfono y de los registros de correo permitirá trazar una reconstrucción más clara del circuito utilizado para las compras fraudulentas. Los investigadores no descartan nuevas imputaciones si surgen vínculos con otras maniobras efectuadas en distintos puntos del país.