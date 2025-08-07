El brutal crimen que sacudió Francia ya fue en parte resuelto: un hombre de 27 años fue detenido y confesó haber degollado y eviscerado a otro de 32 años. El cuerpo había sido encontrado por una joven que paseaba su perro en posición de cruz en un parque de la localidad de Pont-de-Metz, en una macabra puesta en escena.

El cadáver, que presentaba múltiples heridas de arma blanca y una herida abierta en el abdomen, fue hallado tendido en el suelo, con los brazos extendidos hacia atrás, en una escena que los investigadores describieron como “de película de terror”.

El sospechoso confesó el crimen tras ser identificado por un teléfono

La investigación avanzó rápidamente. El martes, la policía detuvo a un joven de 27 años que vivía cerca del parque donde ocurrió el hecho. Los investigadores de la división de criminalidad organizada y especializada lograron identificarlo gracias a varios elementos, entre ellos un teléfono celular encontrado cerca del cuerpo.

La policía custodia el lugar donde fue hallado el cadáver en un sendero de un parque de Pont de Metz (Foto: Captura de Video/Le Parisien)

El sospechoso terminó por confesar el asesinato. Según informó el parquet de Amiens, el joven admitió haber degollado y eviscerado a la víctima, aunque aseguró que no la conocía. Tanto el agresor como la víctima residían en el mismo barrio, el Petit-Saint-Jean, una zona limítrofe entre Amiens y Pont-de-Metz.

Detalles del crimen y el impacto en la comunidad

La autopsia, realizada el martes, confirmó que la muerte se produjo por "varios golpes en el corazón y el rostro", además de la herida abdominal. El cuerpo fue encontrado en una posición que, según fuentes policiales, parecía “puesta en escena”, lo que aumentó la conmoción.

Investigan un brutal crimen en un pueblo del norte de Francia (Foto: Captura de video/Le Parisien)

Los policías se quedaron “muy afectados por lo que descubrieron”. Era como una película “gore”, sostuvo Loïc Bulant, el alcalde de Pont-de-Metz.

La víctima solía frecuentar el parque donde fue encontrada sin vida. El hecho de que el sospechoso no tuviera antecedentes policiales ni judiciales sorprendió a los investigadores.

Tras la detención, el clima de tensión en la localidad comenzó a disiparse. “Los vecinos y los curiosos volvieron al parque. El avance de la investigación hizo que la presión bajara”, relató el intendente.

La fiscalía de Amiens abrió una causa por homicidio voluntario y continúa investigando los motivos detrás de este crimen que sacudió a toda la región.