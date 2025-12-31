La violencia volvió a desatarse con ferocidad en barrio Loyola Sur y dejó un saldo aún más trágico del que se conocía inicialmente. El ataque a tiros ocurrido poco antes del mediodía está directamente relacionado con el homicidio de Matías Fernández (21), perpetrado horas antes, y elevó a dos el número de muertos en una misma jornada marcada por la sangre.

El nuevo episodio se registró minutos después de las 11, cuando múltiples llamados al 911 alertaron sobre una balacera en la zona de Diagonal Obligado y Leumann, en inmediaciones del sector conocido como Los Jesuitas, en el noroeste de la ciudad.

Un escenario aterrador

Cuando los patrulleros arribaron al lugar, se encontraron con una escena de extrema gravedad: varias personas tendidas en el suelo, todas con heridas de arma de fuego, y un clima de desesperación entre vecinos y familiares.

En el lugar se constató el fallecimiento de una mujer, quien cursaba un embarazo. Otras víctimas fueron trasladadas de urgencia a distintos centros de salud.

Falleció en el hospital

Con el correr de los minutos se confirmó el segundo deceso. Un móvil del Comando Radioeléctrico trasladó al hospital Iturraspe a Álvarez Isaías Uriel, de 20 años, domiciliado en la zona de Los Jesuitas, quien presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

Pese a los esfuerzos médicos, se constató su fallecimiento poco después de su ingreso, elevando a dos las víctimas fatales del ataque.

Dos heridos más

Además de los dos muertos, el ataque dejó al menos dos personas más heridas, quienes permanecen internadas bajo atención médica. Su estado es seguido de cerca por los investigadores, tanto por su evolución clínica como por el valor testimonial que podrían aportar.

La conexión con el crimen de la mañana

Las primeras líneas investigativas son contundentes: el tiroteo del mediodía está vinculado al homicidio de Matías Fernández, el joven de 21 años que fue ejecutado de un disparo en la cabeza alrededor de las 6 de la mañana, a pocas cuadras del lugar del segundo ataque.

Fuentes del caso señalaron que la principal hipótesis apunta a una venganza. Testimonios recogidos en el barrio indican que un grupo de sujetos habría llegado armado con el objetivo de saldar cuentas por el crimen ocurrido horas antes, desatando una balacera indiscriminada y dándose luego a la fuga.

Operativo policial y búsqueda de los autores

Tras el ataque, el sector quedó virtualmente copado por fuerzas policiales. Se desplegó un amplio operativo con participación del Comando Radioeléctrico, PDI y unidades de refuerzo, en procura de identificar y capturar a los responsables.

La seguidilla de hechos —tres homicidios en menos de seis horas y en un mismo barrio— encendió todas las alertas de las autoridades.

Un cierre de año atravesado por la violencia

A horas de los festejos de Año Nuevo, Santa Fe cerró el año con tres muertes violentas conectadas entre sí, una escalada que volvió a poner a Loyola Sur en el centro de una trama de violencia que no dio tregua ni siquiera en las últimas horas del calendario.