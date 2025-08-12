La madrugada del martes comenzó con un violento episodio en la ciudad de Frontera, departamento Castellanos, que terminó con la muerte de un joven de 28 años y una investigación abierta para esclarecer las circunstancias.

Todo comenzó alrededor de las 5.10 cuando personal policial de la zona escuchó por radio la solicitud urgente de colaboración de un móvil del Comando de Frontera. En la esquina de calle 1 y calle 102 había una persona herida de arma de fuego.

Al llegar, los uniformados se toparon con una escena de desesperación. Transeúntes indicaron que los presuntos autores habían huido hacia el oeste, por zona rural. Mientras recorrían el sector, se encontraron con un hombre que, agitado y con señas de luces, alertó que su hijo yacía tirado en medio del campo con una herida de bala.

El padre subió a la patrulla y guió a los efectivos hasta el lugar, donde encontraron al joven L. A. Emanuel, tendido en el suelo y rodeado de personas que pedían a gritos la presencia de una ambulancia. Por la urgencia, fue cargado en la caja de la camioneta policial, acompañado por dos hombres que en ningún momento quisieron dar datos a los efectivos.

La unidad se dirigió a toda velocidad hasta el Hospital Iturraspe de San Francisco, Córdoba. Allí, el herido fue recibido por el personal médico, pero pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento producto del disparo.

La Comisaría 6ta de Frontera tomó intervención en el caso, bajo directivas del fiscal en turno. Peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron en la escena y en las inmediaciones para recolectar evidencia que permita identificar a los responsables.

La investigación continúa y, por el momento, no hay personas aprehendidas.