Un hombre fue detenido por agredir a su ex pareja y chocar tras una intensa fuga. De acuerdo a lo denunciado por la víctima, desde junio, cuando el agresor salió de la prisión, este la hostigaba y amenazaba.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde cuando efectivos recibieron un llamado de la propia víctima que advertía que había sido golpeada por su ex pareja.

En el llamado contó que el sujeto, identificado como Ángel Gabriel Pérez, había salido de la cárcel hacía pocos meses y que desde ese momento la maltrataba. En esta ocasión, el agresor irrumpió en su vivienda y la atacó, destacaron desde el medio MDZ.

Luego de la agresión, Pérez se fue y la víctima llamó al 911. Sin embargo, la situación escaló en violencia cuando el hombre regresó hasta el domicilio y comenzó a agredir a los agentes policiales y a su ex pareja.

Al momento de su detención, el sujeto se dio a la fuga a bordo de su auto Ford Escort, por lo que los efectivos comenzaron con una persecución.

La fuga concluyó minutos después cuando el acusado chocó contra un poste de luz en la intersección de calle Santander y Zaragoza.

Luego de ser derivado al hospital, Pérez fue detenido y trasladado a la Comisaría 6°. Respecto a la mujer, realizó la denuncia correspondiente.