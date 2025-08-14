Chiquitas, la creación televisiva de Cris Morena con la que crecieron muchas generaciones, cumple treinta años. La productora usó sus redes sociales para recordar aquellos inicios y dejarle un mensaje a quienes las siguen desde entonces.

"Hace 30 años comenzaba una historia inolvidable que nos enseñó a mirar el cielo con otros ojos", escribió Cris y sumó: "Chiquititas es la voz que nos canta y nos recuerda que nunca dejemos ir a nuestro niño interior: ese hogar, ese rinconcito de luz donde aprendimos a reír, soñar y vivir en alegría".

Además, señaló que tres década después sigue creyendo que "las alas crecen cuando el corazón decide volar mejor". Y aseguró que hoy "ese mensaje que nació con Chiquititas sigue brillando más fuerte que nunca". Porque según explicó, está vivo en los artistas de su productora.

Pero también "sigue vivo en cada uno de los que creemos que si encontras tu chiquitita no hay que dejarla ir… Porque es la mejor partecita para comprender cómo hay que vivir", escribió Cris. Y cerró: "¡Felices 30 años! Siempre Chiquititas".