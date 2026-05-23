Miembros de la Central Obrera Boliviana, campesinos aymaras y seguidores de Evo Morales protagonizaron enfrentamientos con la policía en La Paz tras intentar avanzar hacia la plaza Murillo; hubo periodistas y civiles heridos.

El Gobierno de Bolivia y las Fuerzas Armadas alertaron por la aparición de grupos armados en medio de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz y advirtieron que actuarán para garantizar la seguridad y la estabilidad institucional.

En redes sociales se difundieron videos de hombres encapuchados armados con fusiles en la región de Oruro, que lanzaron consignas a favor de una “guerra civil”.

Bolivia: Hasta las 4 de la tarde del sábado 23 de Mayo la operación policial y militar del gobierno para desbloquear los caminos es un fracaso, tuvieron que escapar por la cantidad de gente que los rechazo pic.twitter.com/uwu5cQrJBS — J C (@JOTACE7777) May 23, 2026

Los bloqueos de rutas y protestas en La Paz y El Alto ya provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal. Según las autoridades, cuatro personas murieron por falta de atención médica oportuna.

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El mandatario defendió su gestión y aseguró que la crisis económica y social “no empezó ahora”, sino que Bolivia arrastra problemas estructurales desde hace dos décadas. Además, afirmó que “hay grupos que no quieren dialogar” y sostuvo que su gobierno intenta “ordenar el país” en un contexto de fuerte conflictividad.