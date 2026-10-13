La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega tomó por sorpresa al público, apenas 27 días después de haber contraído matrimonio por civil. La noticia, que rápidamente generó interrogantes, fue confirmada por la modelo a través de sus redes sociales.

Tras el anuncio, el conductor Ángel de Brito compartió en el programa LAM una versión que circulaba desde hace tiempo. Según el presentador, existían rumores sobre una supuesta relación del músico con una mujer en un estudio de grabación, situación que habría sido descubierta por Julieta Prandi, desencadenando un conflicto.

A nosotros nos había llegado, vamos a contar la verdad, que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo.

Hasta el momento, Emanuel Ortega no ha realizado declaraciones públicas sobre estas versiones. Por su parte, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la ruptura y aclarar que la decisión fue personal, tras seis años de vínculo. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”.

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En su mensaje, Julieta Prandi hizo una mención sobre los acuerdos internos de la pareja: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

En el mismo programa, Pepe Ochoa sumó detalles al afirmar que la pareja atravesaba una crisis total y que ambos buscaban rumbos diferentes. Cabe recordar que ambos se habían casado el 15 de septiembre de 2026 en el Registro Civil de San Isidro.