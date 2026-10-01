Cristiano Ronaldo protagonizó otro escándalo en la selección de Portugal tras retirarse del estadio Parken de Copenhague, donde se entrenó su equipo, luego de la conferencia de prensa que brindó el entrenador Jorge Jesús. El delantero de 41 años realizó una publicación en redes sociales confirmando que abandonó la concentración. La situación con el goleador histórico del conjunto luso entró en una fase crítica en la previa del partido de mañana ante Dinamarca por la tercera fecha de la UEFA Nations League.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

De acuerdo con las imágenes que publicó el diario Récord, el delantero de 41 años se subió a la camioneta negra que transporta al plantel de Portugal y se marchó rumbo al hotel. Esto mismo había hecho en el entrenamiento del martes, aunque Cristiano completó la práctica con ejercicios en el gimnasio del lugar donde se aloja la delegación. La tensión aumentó en las últimas horas con la información que el avión privado de Ronaldo se encontraba en vuelo rumbo a Dinamarca.

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El reconocido diario portugués A Bola ya catalogó al tema como el “Caso Ronaldo” y aseguró que hay “tensión en la selección nacional”, ya que la aeronave del futbolista está volando rumbo a Copenhague, donde está la delegación portuguesa, y tiene previsto retornar inmediatamente a España. Tanto OJogo como Record coinciden con los informes sobre el avión. “Se espera que el capitán portugués abandone la concentración de la selección nacional”, indicaron los periodistas Alexandre Dionísio y Manuel Casaca en OJogo. Desde Record remarcaron que “Jorge Jesus dijo en la rueda de prensa que Cristiano Ronaldo entrenaría, pero el capitán de la selección nacional no salió al terreno de juego con el resto de sus compañeros”.

❗ O momento em que Cristiano Ronaldo deixa o estádio após falhar o treino da Seleção pic.twitter.com/CpKvCLg51g — Record (@Record_Portugal) September 30, 2026

El medio SIC Noticias reflejó un escenario de incertidumbre similar, mientras crecen los interrogante sobre el vuelo de su avión privado: “Minutos después de que Jorge Jesus intentara poner fin a la polémica en torno a Cristiano Ronaldo, en una rueda de prensa donde afirmó que ‘no había ningún problema’, el capitán volvió a faltar al entrenamiento de la Selección Nacional y abandonó el estadio”.

El conflicto comenzó a gestarse tras el encuentro que Portugal venció a Noruega el pasado domingo 27 de septiembre. Jorge Jesus no puso en cancha a Cristiano Ronaldo, quien se habría enojado por la decisión del entrenador. El DT dio su versión de los hechos y comenzó marcando un límite a los periodistas en la conferencia de prensa: solo aceptaría dos preguntas sobre el astro portugués. Ante la primera consulta, el estratega de 72 años reconoció haber acordado con el Bicho que podría disputar alrededor de 30 minutos. “Le dije a Cris que no jugaría ni contra Noruega ni contra Dinamarca”, afirmó el técnico, pero aclaró que durante el partido evaluó la posibilidad de darle minutos. “Tal vez incluso lo hubiera necesitado en los últimos instantes, pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse”, señaló.

Mientras el escándalo crece, el ídolo de 41 años confirmó su decisión de abandonar la delegación y emitió un comunicado.

El comunicado completo:

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, afirmó desde su cuenta de Instagram.